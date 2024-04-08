Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi iki müjdeli haber

08 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:45

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü

Süper Kupa maçını protesto eden Fenerbahçe İstanbul'a döndü

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haber geldi.

FRED VE İSMAİL YÜKSEK TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını tamamen atlatan Fred ve İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı.

Joshua King: An itibarıyla bireysel çalışan Joshua King'in ise cuma günü takımla çalışması planlanıyor.

Michy Batshuayi: Sakatlığını atlatmak üzere olan Michy Batshuayi ise bugün koşulara başladı.

Alexander Djiku: Son maçta ağrısı olan Alexander Djiku da bugünkü antrenmanda koşulara başladı.

Mert Hakan Yandaş: Sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş ise detaylı tetkikten geçecek.