16 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:13
Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber!
Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Hakan Yandaş sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Sivasspor maçında kadroda olacak olan Mert Hakan'ın Olympiakos maçı kadrosuna da girme ihtimali bulunuyor.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
Fenerbahçe'ye kritik Olympiakos ve Sivasspor maçları öncesi müjdeli haber geldi.
SİVASSPOR MAÇINDA KADRODA
Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, adale sakatlığını büyük ölçüde atlattı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.
OLYMPİAKOS MAÇI BELİRSİZ
Deneyimli futbolcunun perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali az da olsa bulunuyor.
Mert Hakan, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 6 da asist yaptı.
Kaynak: NTV Spor