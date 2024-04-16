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16 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:13

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber!

Fenerbahçe'de milli futbolcu Mert Hakan Yandaş sakatlığını büyük ölçüde atlattı. Sivasspor maçında kadroda olacak olan Mert Hakan'ın Olympiakos maçı kadrosuna da girme ihtimali bulunuyor.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
Fenerbahçe&#039;ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye kritik Olympiakos ve Sivasspor maçları öncesi müjdeli haber geldi.

SİVASSPOR MAÇINDA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, adale sakatlığını büyük ölçüde atlattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.

Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber! - 1. Resim

OLYMPİAKOS MAÇI BELİRSİZ

Deneyimli futbolcunun perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali az da olsa bulunuyor.

Mert Hakan, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 6 da asist yaptı.

Kaynak: NTV Spor
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