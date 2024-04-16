Fenerbahçe'ye Olympiakos maçı öncesi müjdeli haber!

16 Nisan 2024 15:10 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:13

Fenerbahçe'ye kritik Olympiakos ve Sivasspor maçları öncesi müjdeli haber geldi.

SİVASSPOR MAÇINDA KADRODA

Sarı-lacivertlilerde milli futbolcu Mert Hakan Yandaş, adale sakatlığını büyük ölçüde atlattı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Süper Lig'de oynanacak Sivasspor maçında kadroda olacak.

OLYMPİAKOS MAÇI BELİRSİZ

Deneyimli futbolcunun perşembe günü oynanacak Olympiakos maçında kadroya girme ihtimali az da olsa bulunuyor.

Mert Hakan, bu sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkarken 3 gol attı ve 6 da asist yaptı.