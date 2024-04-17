Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! Satın alma opsiyonu belli oldu

17 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:48

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Samet Akaydin, satın alma opsiyonuyla Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanmıştı.

PANATHİNAİKOS'TAN SAMET AKAYDİN KARARI

Panathinaikos'un Samet Akaydin planı netlik kazanıyor.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Panathinaikos, Samet Akaydin'i kalıcı olarak transfer etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE İLE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Tecrübeli savunmacının play-off'larda etkili bir performans ortaya koyduğu vurgulanan haberde Panathinaikos'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı ifade edildi.

Samet Akaydin için "Son maçlarda savunmada adeta bir kayaya dönüştü" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun performansıyla kalıcı transferi hak ettiği kaydedildi.

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağladığı milli stoperin 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

13 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösterilen Samet Akaydin, Panathinaikos ile 13 maça çıkıp 919 dakika süre aldı. Samet bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.