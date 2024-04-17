Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! Satın alma opsiyonu belli oldu
Fenerbahçe'nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin bonservisiyle Yunan devine gidebilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Samet Akaydin, satın alma opsiyonuyla Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanmıştı.
PANATHİNAİKOS'TAN SAMET AKAYDİN KARARI
Panathinaikos'un Samet Akaydin planı netlik kazanıyor.
Yunanistan basınında yer alan habere göre; Panathinaikos, Samet Akaydin'i kalıcı olarak transfer etmeyi düşünüyor.
FENERBAHÇE İLE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Tecrübeli savunmacının play-off'larda etkili bir performans ortaya koyduğu vurgulanan haberde Panathinaikos'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı ifade edildi.
Samet Akaydin için "Son maçlarda savunmada adeta bir kayaya dönüştü" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun performansıyla kalıcı transferi hak ettiği kaydedildi.
OPSİYONU 4 MİLYON EURO
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağladığı milli stoperin 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.
13 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösterilen Samet Akaydin, Panathinaikos ile 13 maça çıkıp 919 dakika süre aldı. Samet bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.