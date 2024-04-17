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17 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 10:48

Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! Satın alma opsiyonu belli oldu

Fenerbahçe'nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin bonservisiyle Yunan devine gidebilir. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Fenerbahçe&#039;ye Samet Akaydin piyangosu! Satın alma opsiyonu belli oldu

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Samet Akaydin, satın alma opsiyonuyla Yunanistan ekibi Panathinaikos'a kiralanmıştı.

PANATHİNAİKOS'TAN SAMET AKAYDİN KARARI

Panathinaikos'un Samet Akaydin planı netlik kazanıyor.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; Panathinaikos, Samet Akaydin'i kalıcı olarak transfer etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE İLE PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Tecrübeli savunmacının play-off'larda etkili bir performans ortaya koyduğu vurgulanan haberde Panathinaikos'un Fenerbahçe ile masaya oturacağı ifade edildi.

Samet Akaydin için "Son maçlarda savunmada adeta bir kayaya dönüştü" ifadeleri kullanılırken, oyuncunun performansıyla kalıcı transferi hak ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! Satın alma opsiyonu belli oldu - 1. Resim

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağladığı milli stoperin 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

13 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olarak gösterilen Samet Akaydin, Panathinaikos ile 13 maça çıkıp 919 dakika süre aldı. Samet bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: TGRT Haber
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