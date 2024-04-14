Fernando Muslera imzayı atıyor! Yeni maaşı belli oldu

14 Nisan 2024 13:21 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 13:23

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen, geçtiğimiz günlerde 500. resmi maçını oynayan ve tam 15 kupa kazandığı kulüp tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan Fernando Muslera, kariyerine efsanesi olduğu sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki tecrübeli eldivenin ülkesine döneceği iddia edilse de, Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını duyurmuştu. Bu haber sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sevindirdi.

"BURADA OLMAK İSTERİM"

Şampiyonluk yolunda takımın en formda isimlerinden biri olan ve Galatasaray’da çok mutlu olduğunu söyleyen Muslera, “Burada forma giymek beni çok mutlu eden ve gurur veren bir şey. Amacım fiziğim elverdiğince oynayabilmek. Kendimi çok iyi hissediyorum. Önümüzdeki birkaç yıl daha burada olmak isterim” demişti.

ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI

Muslera’nın Galatasaray’daki geleceğini netleştiren detaylardan biri de bu sezon gösterdiği etkili performans oldu. Sarı-kırmızılılar bir süre kaleci aramayı denese de Nando’nun şampiyonluk havasına girmesiyle bu arayışlar da rafa kalktı.

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimin ilk görüşmelerde 1.5 milyon Euro teklif ettiği Muslera ile 2.2 milyon Euro yıllık ücret üzerinden sözleşme imzalayacak gibi görünüyor.