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14 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:51

Fernando Santos'un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı

Süper Lig'in 32.haftasında taraftarı önünde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi. Santos'un yerine iki aday belirlendi. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
Fernando Santos&#039;un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalarak, üst üste 5.maçında da galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlıların, gelecek sezon takımın başına kimi getireceği merak konusu oldu. Teknik direktörlük koltuğuna iki adayın ismi geçiyor.

Fernando Santos'un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı - 1. Resim

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın... Kara Kartal ile daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın üzerinde, yönetim tarafından ortak görüş bildirildi.

Samet Aybaba-Feyyaz Uçar zirvesinden Sergen Yalçın'ın çıkmasının ardından şu anda Antalya’yı çalıştıran tecrübeli hocayla kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.

Fernando Santos'un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı - 2. Resim

NİKO KOVAC DA LİSTEDE

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için ikinci aday ise Niko Kovac oldu. Hırvat asıllı Alman teknik adam Kovac, Wolfsburg ve Bayern Münih'te görev almıştı.

Kaynak: Fanatik
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