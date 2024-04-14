Fernando Santos'un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı

14 Nisan 2024 10:50 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 10:51

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalarak, üst üste 5.maçında da galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlıların, gelecek sezon takımın başına kimi getireceği merak konusu oldu. Teknik direktörlük koltuğuna iki adayın ismi geçiyor.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın... Kara Kartal ile daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın üzerinde, yönetim tarafından ortak görüş bildirildi.

Samet Aybaba-Feyyaz Uçar zirvesinden Sergen Yalçın'ın çıkmasının ardından şu anda Antalya’yı çalıştıran tecrübeli hocayla kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.

NİKO KOVAC DA LİSTEDE

Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için ikinci aday ise Niko Kovac oldu. Hırvat asıllı Alman teknik adam Kovac, Wolfsburg ve Bayern Münih'te görev almıştı.