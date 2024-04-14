Fernando Santos'un yerine iki aday! Biri yerli biri yabancı
Süper Lig'in 32.haftasında taraftarı önünde Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve üst üste 5. maçından da galibiyet alamayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi. Santos'un yerine iki aday belirlendi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalarak, üst üste 5.maçında da galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlıların, gelecek sezon takımın başına kimi getireceği merak konusu oldu. Teknik direktörlük koltuğuna iki adayın ismi geçiyor.
İLK ADAY SERGEN YALÇIN
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş'ta ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın... Kara Kartal ile daha önce şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın üzerinde, yönetim tarafından ortak görüş bildirildi.
Samet Aybaba-Feyyaz Uçar zirvesinden Sergen Yalçın'ın çıkmasının ardından şu anda Antalya’yı çalıştıran tecrübeli hocayla kısa sürede masaya oturulması planlanıyor.
NİKO KOVAC DA LİSTEDE
Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için ikinci aday ise Niko Kovac oldu. Hırvat asıllı Alman teknik adam Kovac, Wolfsburg ve Bayern Münih'te görev almıştı.