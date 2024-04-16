Feyyaz Uçar'dan teknik direktör itirafı: Kadroyu görüp gelmek istemediler!

16 Nisan 2024 13:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 13:13

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı takımının antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir dönemden geçtiklerini belirten Samet Aybaba, "Elimizde çürümüş bir takım var. Bu, kolay değil. Rakiplerimizin kadrolarını görüyorsunuz. Rakiplerimizin çok gerisinde kaldık. Sabırlı olmamız gerek. Yeniden yapılanıyoruz. Zamana ve saygıya ihtiyacımız var. Hep birlikte hareket edeceğiz. Aklınıza gelen her şey yapıyoruz. Elimizde hazır hiçbir şey yok. Oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

"SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞME OLMADI"

Fernando Santos ile yolları ayırmalarının ardından yeni sezon için teknik direktör arayışlarına başladıklarını ve transfer listesi oluşturduklarını aktaran Aybaba, "Beşiktaş'ın sistemi ve oyun düşüncesi belli. Çok koşan, coşkulu, rakip alanda etkili olan, büyük takım gibi oynayan ve oyunu yöneten bir takım. Bunlara uyan bir teknik adam arıyoruz. Sergen Yalçın ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Elimizde geniş bir oyuncu listemiz var. Raporları hazırladık. Saha içi kalitesini arttırmamız lazım." diye konuştu.

Kötü gidişat nedeniyle herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmayı düşünmediklerini anlatan Aybaba, esprili bir şekilde, "Takıma 6 antrenör değiştirerek tarihe geçtiklerini söyledim. Onları tebrik ettim. Kadro dışı yeniden gündeme gelmez." ifadesini kullandı.

TAYYİP TALHA SÖZLERİ

Samet Aybaba, son olarak sakatlığını atlatmasına rağmen eski teknik direktör Fernando Santos tarafından tercih edilmeyen Tayyip Talha Sanuç ile ilgili bir soruyu, "Tayyip Talha Sanuç, çok değerli bir oyuncumuz. Onunla ilgili farklı düşüncelerimiz de var. Saha içi benim işim değil, teknik direktörün işine karışmam. Hocaya anlattık ama takdir onun. Doğru mu yaptı? Buna kamuoyu ve Beşiktaş karar verir. Verdi de zaten. Oyuncu tercihlerinde fazla etkimiz olmuyor." şeklinde yanıtladı.

FEYYAZ UÇAR: "KADROYU GÖRÜP GELMEK İSTEMEYENLER OLDU"

Feyyaz Uçar ise yeni sezon hedefleri doğrultusunda bir teknik direktörlerle anlaşacaklarını ifade ederek, "Başkanımız devre arasında yaklaşık 20 teknik direktörle görüştü. Kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu. Sezon ortasında gelmek istemeyenler oldu. Sezon bittikten sonra belirleyeceğimiz hocayla hedeflerimizi söyleyip öyle anlaşacağız. Ona yeni bir şeyler vadedeceğiz. Transfer bütçesi verebileceğiz. İşler sezon başında daha rahat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ: "SAYGISIZLIK OLUR"

Sergen Yalçın ile de görüşme yapmadıklarını kaydeden Uçar, "Bu, etik olarak da doğru olmaz. Çalışan bir teknik adam. Çalıştığı camiaya saygısızlık olur." diye konuştu.