Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! Maç sonucu: Olympiakos 3-2 Fenerbahçe

11 Nisan 2024 22:00 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 22:12

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada skoru 3-2'ye getirse de beraberliği sağlayacak golü bir türlü bulamadı. Mücadele 3-2 Yunan ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Olympiakos'a galibiyeti getiren goller Fortounis, Jovetic ve Chiquinho'dan geldi. Temsilcilerimizin gollerini Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

RÖVANŞ HAFTAYA KADIKÖY'DE

Bu karşılaşmanın rövanşı haftaya perşembe akşam Kadıköy'de oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselecek.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYONLU KADRO

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Adana Demirspor mücadelesine göre 4 değişiklik yaptı.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede 4 değişiklik yapan Kartal, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de forma giyen İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Osayi-Samuel ve Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Sakatlığı bulunan Djiku ve UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Yunanistan'a gelmezken İrfan Can Eğribayat ve Ferdi Kadıoğlu, kulübede yer aldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, kalede Livakovic'e şans verirken, savunma dörtlüsü olarak Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Oosterwolde'yi 11'de oynattı.

Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Tadic orta sahasına şans veren Kartal, forvette de Edin Dzeko'yu sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Leonardo Bonucci, Michy Batshuayi, Fred, Zeki Dursun, Efekan Karayazı, Çağrı Fedai ve Yusuf Akçiçek de kulübedeki isimler oldu.

CENGİZ ÜNDER KADRODAN ÇIKARTILDI

Fenerbahçe'de milli futbolcu Cengiz Ünder, belinde yaşadığı sakatlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in yanı sıra Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King de sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakan oyuncular oldu.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da Yunanistan deplasmanında yer almadı.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI!

Kanarya'nın ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 44. dakikadasın Jayden Oosterwolde, bir pozisyon sonrası topu dışarı atarak kendini yere bıraktı.

Yıldız futbolcu sedye yardımıyla oyundan çıkarken yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Oosterwolde'nin durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

OLYMPİAKOS, FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERİ YEMEKTE AĞIRLADI

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde Olympiakos Kulübü, sarı-lacivertli yöneticileri yemekte ağırladı.

Yunanistan ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen dostluk yemeğine Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan katıldı.

UEFA delegesinin de yer aldığı yemeğin ardından iki kulüp yöneticileri karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Tzolakis gole engel oldu.

8. dakikada Olympiakos öne geçti. Fenerbahçe savunmasında Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Masouras'a çarpıp ceza sahası dışındaki Fortounis'le buluştu. Bu futbolcunun yay üzerinden yerden şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

27. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Fortounis kullandı. Savunmadan seken topa penaltı noktası üzerinde yükselen David Carmo kafayı vurdu, kaleci Livakovic uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

32. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Fortounis, ceza sahası önüne gelip soldan savunmanın arkasına sarkan Jovetic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda Livakovic'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0

45+3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşu İrfan Can Kahveci kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin hemen yanından auta çıktı.

45+4. dakikada Ferdi'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Dzeko, ceza yayı üzerindeki Krunic'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Tzolakis'den dönen top Zajc'ta kaldı. Zajc'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Olympiakos gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top son olarak El Kaabi'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Livakovic gole engel oldu.

57. dakikada fark 3'e çıktı. Krunic'in hatalı pası sonrasında araya giren El Kaabi, topu Chiquinho'yla buluşturdu. Sağdan ceza sahasına giren bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Tzolakis gole izin vermedi.

63. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Dzeko kafayla Szymanski'ye indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda kaleci Tzokalis gole engel oldu.

66. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Retsos'un Osayi-Samuel'e kayarak müdahalesi sonrasında hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye indirdi.

74. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ceza sahası içi sol çizgisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı noktasına gönderdiği ortada Szymanski, boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

Mücadele Olympiakos'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.