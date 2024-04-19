Fred neden oyundan alındı? İsmail Kartal'dan tepki çeken açıklama!

19 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 10:03

Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 kaybettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanşında Olympiakos'u konuk etti.

Temsilcimiz, 90 dakikasını ve uzatmaları 1-0 öne kapattığı maçta penaltılarda Olympiakos'a elendi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın maçtaki hamleleri dikkat çekerken taraftarların tepkisine neden oldu.

FRED'DEN İSMAİL KARTAL'A TEPKİ!

Fenerbahçe'de Fred, mücadelenin 86. dakikasında kenara gelerek yerini Miha Zajc'a bıraktı.

Bu kararı şaşkınlıkla karşılayan Brezilyalı, oyundan çıkarken teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Ellerini iki yana açan Fred, İsmail Kartal'a şaşkın bir şekilde defalarca "Neden" diyerek serzenişte bulundu.

FRED'İN NEDEN OYUNDAN ALINDIĞI AÇIKLADI

Fred'in oyundan neden çıktığı belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu yaptığı basın toplantısında oyuncu değişikliklerinin sebebini açıkladı.

İSMAİL KARTAL: "FRED'İ KORUMAK İSTEDİK"

İsmail Kartal, "Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Kartal'ın bu açıklaması sosyal medyada taraftarların tepkisini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Sivas maçı düşünülerek Fred'in oyundan alınmasını sert bir şekilde eleştirdi.

29 MAÇTA 2 GOL-8 ASİST

Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Fred, bu sezon 29 maçta forma giydi. 31 yaşındaki merkez orta saha, 31 yaşındaki merkez orta saha bu maçlarda 2 gol atarken 8 de asist yaptı.