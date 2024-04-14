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14 Nisan 2024 09:43 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 09:48

Galatasaray - Alanyaspor maçı 15 Nisan Pazartesi günü 20.00'de oynanacak

Süper Lig'de heyecan dorukta! Galatasaray ile Alanyaspor, kritik mücadele için sahaya çıkıyor. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray - Alanyaspor maçı 15 Nisan Pazartesi günü 20.00&#039;de oynanacak

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın akşam 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette hangi detaylar öne çıkıyor? Detaylar haberimizde!

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Alanyaspor maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Futbolseverler, maçı heyecanla bekliyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçı 15 Nisan Pazartesi günü 20.00'de oynanacak - 1. Resim

Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray, rakibine karşı üstünlük sağlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Bu maçlardan birinde ise ev sahibi takım üstün gelirken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

 

Kaynak: TGRT Haber
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