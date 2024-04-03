03 Nisan 2024 19:13 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:17
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar 21.30’da oynanacak
Süper Kupa finali heyecanı dorukta! Galatasaray ve Fenerbahçe, zorlu mücadele öncesinde lig performanslarıyla dikkat çekiyor. Peki, süper kupa final maçı ne zaman? İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Milli ara sonrası heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Süper Lig'in lideri Galatasaray ve şampiyonluk yolunda iddialı Fenerbahçe, Süper Kupa finali için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise, merakla maçın ne zaman başlayacağı gibi birçok detayı merak ediyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finaliyle ilgili tüm detaylar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali maçı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.30’da gerçekleşecek.
SÜPER LİG’DE REKABET SÜRÜYOR
Süper Kupa maçı öncesinde ligde de büyük bir rekabet yaşanıyor. Galatasaray, Hatayspor galibiyetiyle haftayı lider tamamlarken, Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ligde 79 puanla 2. sırada bulunurken, Galatasaray liderlik koltuğunda 79 puanla yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber