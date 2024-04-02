Galatasaray-Hatayspor maçının VAR hakemi belli oldu

02 Nisan 2024 12:27 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 12:45

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında lider Galatasaray, Volkan Demirel’in çalıştırdığı Hatayspor’u konuk edecek. Rams Park'taki kritik mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 15 maçın tamamını kazanan sarı kırmızılılar, Hatayspor'u yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de ligde üst üste 12. galibiyetini almak istiyor. Konuk ekip ise alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Zirve ve kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncular iyileşti. Sarı kırmızılılar Antalya kampından sonra tam kadro Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Atakaş Hatayspor karşısında Muslera; Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Kerem Demirbay; Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'ini tercih etmesi bekleniyor.