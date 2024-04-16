Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun bonservisini belirledi

16 Nisan 2024 15:02 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 15:03

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Dünyanın en iyi futbol takımları listesinde Fenerbahçe 19, Galatasaray 27 ve Beşiktaş 101'inci oldu

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun peşine İtalyan ekipleri bırakmıyor.

Ülkesine dönmek istediğini daha önce de dile getiren Zaniolo'ya Fiorentina, Juventus ve Napoli'nin talip olduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY 30 MİLYON EURO İSTİYOR!

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade edilen Zaniolo'nun sezon başında Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, İtalyan yıldızın bonservisinde indirime gitmeye yanaşmıyor.

Cimbom, Zaniolo için kapıyı 30 milyon Euro'dan açsa da 25 milyon Euro gibi bir rakama razı olabilir.

15 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, Nicolo Zaniolo'yu geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Nicolo Zaniolo, sezon başında 5 milyon Euro kiralama bedeliyle Aston Villa'nın yolunu tuttu. İtalyan yıldız şu ana kadar çıktığı 36 maçta 1241 dakika süre alarak 3 de gol kaydetti.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.