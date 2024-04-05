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05 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 20:13

Galatasaray, Süper Kupa maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel tişörtle çıkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel tişört ve pankartla çıkma talebini kabul etti.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray, Süper Kupa maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel tişörtle çıkacak

Galatasaray, Süper Kupa maçına Cumhuriyetin 100. yılına özel tişört ve pankartla çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Kulübünün, Fenerbahçe ile 7 Nisan Pazar günü oynayacak Turkcell Süper Kupa mücadelesi için pankart talebinin uygun görüldüğünü açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın, 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşma öncesinde ısınmaya "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı t-shirt ve seremoniye de "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" yazılı pankartla çıkmasının, uygun görüldüğü belirtildi.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı
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