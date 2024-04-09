Galatasaray, Süper Kupa'da topu neden dışarı atmadı? Okan Buruk açıkladı!

09 Nisan 2024 17:39 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:40

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

2023 Turkcell Süper Kupa maçının 2. dakikasında Fenerbahçe sahadan çekildi.

Sarı-lacivertlilerin müsabakanın durduğu ilk anda sahadan çekilme planı yaptığı öne sürülürken, Galatasaray yaptığı ilk atakta Mauro Icardi ile golü buldu.

Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekildi ve Süper Kupa maçı tatil edildi. Sarı-lacivertlilerin bu protestosu Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY NEDEN TOPU DIŞARIYA ATMADI?

Galatasaray'ın topu dışarı atmayıp golü bulması Fenerbahçe cephesinde tepkilere neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk konuya açıklık getirdi.

Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin ne yapacağını bilmediklerini söyledi.

"İLK TOPU ALMAK İSTEDİK"

Buruk, "Duracaklar mıydı, yoksa bir gol atıp öyle mi çekileceklerdi? Bunun için ne yapacaklarını görmek adına yazı tura atışıyla ilk topu almak istedik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcuların önce hareketli savunma daha sonra da pres yapmaya başladığını aktaran Okan Buruk, "Bir gol atıp sahadan çekilmek istemediklerini nereden bileceğiz?" dedi.

"TOPU DIŞARI ATSAK FENERBAHÇE'NİN PROTESTOSUNA DESTEK VERMİŞ OLURDUK"

"Fenerbahçeli futbolcular hiç hareket etmeyip beklese oyuncularımızın gol atmak gibi bir niyeti olmaz" diyen Buruk, "Topu neden bizim dışarı atmadığımıza gelince; protestoyu ben mi yapıyorum? Maçı oynamak isteyen biziz ve eğer topu dışarı göndersek o zaman Fenerbahçe'nin protestosuna destek vermiş olurduk." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.