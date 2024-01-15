Galatasaray'dan Bakasetas bombası

15 Ocak 2024 12:49 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 12:50

Galatasaray, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın 30 yaşındaki Yunan oyuncu Bakasetas ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

TRABZONSPOR TAKASA SICAK BAKIYOR

Bakasetas'ın menajeri sarı kırmızılılarla masaya oturdu. Ufak pürüzler hariç el sıkışıldığı öğrenildi. Trabzonspor'un ise takasa sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim takas konusunda oyuncu bakıyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu oyuncunun Galatasaray ile sözleşme imzalaması an meselesi.

Bakasetas, Trabzonspor’un dünkü Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu.

Galatasaray, Bakasetas için Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray yöneticileri, Bakasetas'ın menajeri ile görüşerek anlaşma sağladı. Taraflar, transferin mali detaylarını görüşmek için Trabzonspor ile masaya oturacak. Bakasetas, Trabzonspor'da bu sezon 19 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yunan oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı.

Galatasaray'ın Bakasetas transferinde başarılı olması durumunda, orta saha hattına önemli bir takviye yapmış olacak.