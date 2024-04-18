Galatasaray'dan dev gelir: Transfer dönemi öncesi kasa doldu!

18 Nisan 2024 10:13 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:16

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

TFF'den dev derbi için yabancı hakem hamlesi! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı için görüşülen hakem

Galatasaray son yılların en büyük tribün gelirini elde etti. Divan Kurulu toplantısında aktarılan bilgilere göre; Sarı-kırmızılılar, Rams Park Stadyumu’ndaki loca sayısını 198’den 221’e çıkardı.

2 MİLYAR 827 MİLYON LİRA GELİR!

Loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği ifade edildi.

İçinde bulunduğumuz sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira’ydı. Böylece kulüp, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.

RAMS PARK 3 SEZON BOYUNCA KAPALI GİŞE!

Üyelere bundan sonraki süreçle ilgili de önemli bir detay verildi.

Sarı-kırmızılılar, hem kombine yenileme dönemini hem de kulübe ulaşan ve karşılıksız kalan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, Rams Park Stadyumu’ndaki maçların önümüzdeki 3 sezon boyunca kapalı gişe oynanacağını, dolayısıyla tribün gelirlerinin katlanarak artacağını öngörüyor.

GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ

Sezon Kazanç

2021-2022 - 240 milyon TL

2022-2023 - 571 milyon TL

2023-2024 - 1 milyar 555 milyon TL

2024-2025 - 2 milyar 827 milyon TL+