Galatasaray'dan dev gelir: Transfer dönemi öncesi kasa doldu!
Yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gelirini artırmak adına dev bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, tribün ve localardan 2 milyar 827 milyon TL'lik gelir elde ederek rekora imza attı.
Galatasaray son yılların en büyük tribün gelirini elde etti. Divan Kurulu toplantısında aktarılan bilgilere göre; Sarı-kırmızılılar, Rams Park Stadyumu’ndaki loca sayısını 198’den 221’e çıkardı.
2 MİLYAR 827 MİLYON LİRA GELİR!
Loca ve VIP koltukların 2024-2025 sezonuna yönelik yapılan satışlarından şu ana kadar 2 milyar 827 milyon Lira gelir elde edildiği, bunun artarak devam edeceği ifade edildi.
İçinde bulunduğumuz sezonda elde edilen loca ve VIP geliri ise 1 milyar 555 milyon Lira’ydı. Böylece kulüp, kazancını 2 katına çıkarmış oldu.
RAMS PARK 3 SEZON BOYUNCA KAPALI GİŞE!
Üyelere bundan sonraki süreçle ilgili de önemli bir detay verildi.
Sarı-kırmızılılar, hem kombine yenileme dönemini hem de kulübe ulaşan ve karşılıksız kalan yoğun talepleri de göz önünde bulundurarak, Rams Park Stadyumu’ndaki maçların önümüzdeki 3 sezon boyunca kapalı gişe oynanacağını, dolayısıyla tribün gelirlerinin katlanarak artacağını öngörüyor.
GALATASARAY'IN LOCA VE VİP GELİRLERİ
Sezon Kazanç
2021-2022 - 240 milyon TL
2022-2023 - 571 milyon TL
2023-2024 - 1 milyar 555 milyon TL
2024-2025 - 2 milyar 827 milyon TL+