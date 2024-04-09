Galatasaray'dan Süper Kupa'ya özel tişört! Fenerbahçe'ye olay gönderme

09 Nisan 2024 17:25 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:27

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle müzesine bir Süper Kupa daha götürmeye hak kazanan Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-Kırmızılılar, "Seninle bir dakika" yazılı tişörtlerini satışa sunduğunu duyurdu. GS Store'da tişörtler 599 TL (Çocuk 549 TL)'ye satışa çıkarıldı.

"SENİNLE BİR DAKİKA" GÖNDERMESİ!

Ön tarafında 'Seninle bir dakika" ve "Bir ömürlük hatıra" yazan sırt kısmında ise "Seninle 1 dakika" yazan tişörtlerin satışa çıkarıldığı GSStore sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Fonda, 'Seninle bir dakika' çalıyor! Şarkıya eşlik etmek isteyenler için T-Shirtler şimdi GSStore.org’da" ifadeleri kullanıldı.