Ezeli rakiplerin sağ bek savaşı! Sparta Prag'ın yıldızına iki Süper Lig devi talip oldu

24 Şubat 2024 12:39 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 12:56

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Sarı-kırmızılıların Sparta Prag karşılaşmasında bek bölgesinde yaşadığı sıkıntı dikkat çekti.

ASLAN BEKSİZ KALDI!

Galatasaray'ın deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada Aurier'in sakatlığı ve Köhn'ün de listeye yetişmemesi bek pozisyonundaki sorunları ortaya çıkardı.

PRECİADO PRAG'A TURU GETİRDİ

Sparta Prag'da Angelo Preciado eşleşmenin iki maçına da performansıyla damga vurmayı başardı.

Rövanş maçında 8. dakikada takımının ilk golünü atan Preciado, maçın kilidini çözen isim oldu.

Sarı-kırmızılılarda maça sağ bek pozisyonunda başlayan Kaan Ayhan'ın 70. dakikada gördüğü kırmızı kart turun Galatasaray'ın ellerinden kayıp gitmesine neden oldu.

GALATASARAY'IN SOL KANADINI TEK BAŞINA DAĞITTI!

Sparta Prag - Galatasaray eşleşmesinin en dikkat çeken ismi Angelo Preciado oldu. 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ bek, her iki maçta da Aslan’ın sol kanadını darmadağın etmekle kalmadı, attığı birer golle de Çek ekibinin turu geçmesinde başrol oynadı.

OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Preciado’nun performansını karşısında mest olan Okan Buruk, Güney Amerikalı futbolcuyu yeni sezon için transfer listesinin başına yazdı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, vakit kaybetmeden Preciado transferi için hem oyuncunun menajeriyle hem de Prag yöneticileriyle görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

AURIER'İN SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Aurier ise Afrika Kupası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle takımla çalışmalara başlayamadı. Yıldız sağ bekin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BEŞİKTAŞ DA PRECİADO'NUN PEŞİNDE!

Hürriyet'in haberine göre; Beşiktaş, Angelo Preciado'yu gündemine aldı.

Valentin Rosier sonrası sağ bek bölgesine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki Ekvadorlu futbolcuyu gözlem altına aldığı belirtildi.

Beşiktaş scout ekibinin Preciado'yu sezon sonuna kadar takip edeceği ve oyuncunun performansına göre hamle yapılacağı kaydedildi.

15 MAÇTA 3 GOL-4 ASİST

Sparta Prag, Angelo Preciado'yu 2023-24 sezonu öncesi 2 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer etmişti.

Güncel piyasa değeri 3.3 milyon Euro olarak gösterilen sağ bek oyuncusu, Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.