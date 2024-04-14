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14 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:39

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Galatasaray&#039;ın Alanyaspor maçı kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın açıkladığı kamp kadrosunda Sergio Oliveira ve Günay Güvenç yer almadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."

Kaynak: TGRT Haber
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