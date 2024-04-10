Galatasaray'ın Süper Kupa planı ortaya çıktı

10 Nisan 2024 13:10 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:15

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7 Nisan'da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da düzenlenen Süper Kupa maçında karşılaşan Galatasaray 2 dakika süren maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe, TFF'ye tepki göstermek için U19 takımıyla sahaya çıkmış, sarı-lacivertliler, Mauro Icardi'nin golünün ardından 2. dakikada sahayı terk etmişti.

ÖNCE SEVİNÇ SONRA ANTRENMAN MAÇI

Sarı-kırmızılı futbolcular maçtan sonra hükmen galip geleceklerini düşünerek saha ortasında sevinmiş, ardından stadyuma gelen Şanlıurfalı taraftarlar için as oyuncularla yedek futbolcular kendi arasında çift kale maç yapmıştı.

Kupa kararını beklemeye geçen Galatasaray, pazartesi günü lige dönecek. Cimbom ligde son haftaların formda ekiplerinden Alanyaspor'a konuk olacak.

PENDİKSPOR MAÇI ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK

Alanyaspor deplasmanının ardından Rams Park'ta oynanacak Pendikspor'u konuk edecek Galatasaray, bu buluşmayı tam bir şölen havasına çevirmeyi amaçlıyor.

KUPAYI TARAFTARININ ÖNÜNDE KALDIRMAK İSTİYOR

U19 takımıyla finale gelen Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi nedeniyle TFF’nin hükmen galibiyet kararını beklemek zorunda olan Galatasaray, kupa törenini Pendikspor maçında yapmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda federasyonla bir görüşme yapılacak.

TFF’den de onay çıkarsa, Pendik maçının ardından çeşitli etkinliklerle Süper Kupa zaferinin kutlanması düşünülüyor.