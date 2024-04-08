Göztepe Süper Lig'e göz kırptı

08 Nisan 2024 22:50 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:51

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 3-0 mağlup etti.

İzmir ekibine galibiyeti getiren goller Romulo(2) ve kendi kalesine Mustafa Yumlu'dan geldi. Konuk ekipte Celal Hanalp 59. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 59 yaptı ve ligin bitimine 5 maç kala play-off potasıyla olan puan farkını 9'a yükseltti. Erzurumspor ise 40 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Ogün’ün sağ çaprazdan pasında Romulo kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

41. dakikada Eren’in sağ kenardan çevirdiği pasta, Furkan ön direkte topa dokundu ancak kaleyi tutturamadı.

53. dakikada Celil sağdan rakibini geçip ortasını açtı, Messaoudi kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

71. dakikada Yalçın’ın savunma arkasına attığı topla sağ çaprazda buluşan Romulo, uzak köşeye şutunu atarak topu filelere gönderdi. 2-0

76. dakikada Dennis, ceza sahası dışında şutunu çekti ve savunmaya çarpan top kaleciyi şaşırtarak ağlarla buluştu. 3-0

Karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.