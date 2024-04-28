4 dakikada 2 gol! Hakan Çalhanoğlu Inter'i galibiyete taşıdı
Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, sahasında Torino'yu Hakan Çalhanoğlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup etti. İtalyan devi, milli futbolcumuzun 4 dakikada kaydettiği 2 golle ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Serie A'da Milano derbisindeki galibiyetin ardından şampiyonluğunu garantileyen Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle mağlup etti.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 56'ncı dakikada sol ayağıyla attığı güzel golle takımını 1-0 öne geçirdi.
4 dakika sonra yeniden sahneye çıkan milli yıldız, penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.
Mücadele 2-0 Inter'in üstünlüğüyle tamamlanırken, Çalhanoğlu ligdeki gol sayısını 13'e yükseltti.
LİGDE SON 4 MAÇ
Inter, ligdeki son 4 maçında 3'ünü deplasmanda oynayacak. Simone Inzaghi'nin ekibi ligde gelecek hafta Sassuolo'ya konuk olacak. Sonrasında sırasıyla Frosinone ve Lazio'yla karşılaşacak Inter, Verona maçıyla sezonu tamamlayacak.
ŞAMPİYONA COŞKULU KARŞILAMA
Milan galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden Inter'de taraftarlar takımı büyük bir coşkuyla karşıladı.
Maç öncesinde de özel bir koreografi hazırlayan Inter taraftarları şampiyonluğu kutladı.