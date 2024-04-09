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09 Nisan 2024 15:21 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:21

Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hasan Arat, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Cenevre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluştu.

Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Arat ve Ceferin, UEFA Merkezi'ndeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiler. Buluşmada Hasan Arat, Ceferin’e Beşiktaş’ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

SERVET YARDIMCI DA YER ALDI

Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı.

Başkan Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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