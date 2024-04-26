Hasan Arat'tan teknik direktör kararı

26 Nisan 2024 14:48 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 14:49

Fernando Santos ile yollarını ayrıan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Daha önce yaptığı açıklamada yeni hocanın yerli veya yabancı olma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu belirten Hasan Arat rotasını belirledi.

HASAN ARAT YABANCIDAN YANA

Sabah'ın haberine göre; Hasan Arat'ın ilk hedefi yabancı teknik direktör... Bu karara rağmen Hasan Arat'ın Fernando Santos öncesi görüşülen teknik adamlarla tekrar temasa geçmeyeceği ifade edildi.

Kartal'a yeniden önerilen Giovanni van Bronckhorst'a Beşiktaş'ın sıcak bakmadığı kaydedildi.

YERLİDE ÖNCELİK SERGEN YALÇIN

Yerli teknik direktör konusunda ön plana çıkan isim ise Sergen Yalçın oldu. Beşiktaş yönetiminde yerli aday olarak Sergen Yalçın'ın adının ağır bastığı ifade edildi.

Sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın'ın ise Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak olduğu da haber detayında yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ DE ADAYLAR ARASINDA

Yöneticilerden sadece bir ismin tercihini Şenol Güneş'ten yana kullandığı vurgulandı.

NURİ ŞAHİN'DEN SONUÇ ÇIKMADI

Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le yapılan görüşmeden ise sonuç alınamadığı belirtildi.