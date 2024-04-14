Hatayspor'a İstanbulspor darbesi!

14 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 17:54

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

TFF'ye seçim baskısı: İmza veren 11 Süper Lig takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, İstanbulspor'u konuk etti. Ligde kalması artık mucizelere kalan İstanbul ekibi, Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller Loshaj, Mamadou ve Vefa Temel kaydetti. Konuk ekipte Jackson, 14. dakikada bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Bu sonuçla ligin son sırasında yer alan İstanbulspor puanını 16'ya yükseltti. Hatayspor ise 33 puanla 16. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Rui Pedro'nun sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada İstanbulspor, penaltı kazandı. Loshaj, ceza sahası içerisinde Matondo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.

14. dakikada Laurentino'nun kullandığı penaltıda sola uzanarak topu çelen kaleci Erce Kardeşler, Mamadou'nun tamamlamak istediği topu da çıkararak gole izin vermedi.

20. dakikada Ghoulam'ın uzun taç atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

27. dakika İstanbulspor etkili geldi. Laurentino'nun pasıyla buluşan Emir Kaan Gültekin'in sert vuruşunu Erce Kardeşler ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.