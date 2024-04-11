Heyecan dolu gol şöleninin galibi Barcelona

11 Nisan 2024 00:01 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 00:05

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında nefes kesici bir mücadeleye sahne oldu. Barcelona, deplasmanda Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Maçın ilk yarısını 37. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıya hızlı başlayan PSG'ye karşı zor anlar yaşadı. 48. dakikada Ousmane Dembele ve 50. dakikada Vitinha'nın golleri ile ev sahibi ekip 2-1 öne geçti.

3-2 GALİP AYRILDI

Ancak Barcelona pes etmedi ve 62. dakikada Raphinha ile skoru 2-2'ye eşitledi. 77. dakikada ise İlkay Gündoğan'ın asistinde Andreas Christensen, Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi. Kalan dakikalarda PSG'nin atakları sonuçsuz kaldı ve Barcelona sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan'da oynanacak. Öte yandan gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid, sahasında Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti.