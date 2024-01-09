İmza töreninde gergin anlar! Hasan Arat, gazeteci ile tartıştı: Dikkatli olun

09 Ocak 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:53

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos dönemi düzenlene imza töreniyle resmen başladı. Portekizli çalıştırıcı düzenlenen imza töreninde kadro dışı kalan oyuncularla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Tüm oyuncularla konuşacaklarını belirten Santos, "Burada olmak isteyenler ve kulübe saygı, sevgisi olanlara kapımız açık olacak" dedi.

Törene katılan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise 15'in üzerinde teknik direktörle görüştüklerini ve camialarına kimin en iyi şekilde liderlik yapabileceğine baktıklarını söyledi ve "Santos ile uzun zamandır görüşüyoruz. Hocamız da takımı almak istedi" ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZLA BİZİM ARAMIZDA BİR ANLAŞMADIR"

İmza töreninde yaşanan bir gerilim de sosyal medyada gündem oldu. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kendisine soru soran gazeteci Gökhan Dinç ile tartıştı.

Gökhan Dinç tarafından Santos'un sözleşmesinin detaylarına dair sorulan bir soruya cevap verdi. Hasan Arat, "Bir açıklama yapmadık, bundan sonra da bu tip açıklamalar yapmayacağız. Bu anlaşma hocamızla bizim aramızda bir anlaşmadır. SPK kuralları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

"DİKKATLİ OLMANIZI TAVSİYE EDİYORUM"

Basın mensuplarına dikkatli olmalarını tavsiye eden Arat, "Bundan sonra basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olur çünkü bunlar yanlış anlaşılmalara, spekülasyonlara neden olabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA ÇOK ŞEY GÖRECEKSİNİZ""

Arat'ın bu sözleri salonda bulunanlardan alkış alırken, Gökhan Dinç'in "Cevap vermediniz ki? Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum." demesi üzerine Hasan Arat, "Bundan sonra çok şey göreceksiniz" şeklinde cevap verdi. Dinç, bu cevabın ardından salonu terk etti.