İrfan Can Kahveci ve Yusuf Yazıcı karşı karşıya! Haftanın en iyisine aday gösterildiler

19 Nisan 2024 11:56 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:57

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşlarında Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ile Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın attığı goller, haftanın en iyisine aday gösterildi.

İRFAN CAN KAHVECİ ADAY GÖSTERİLDİ

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Fenerbahçe'nin Yunanistan ekibi Olympiakos'a karşı normal süresi 1-0 biten, penaltılarda ise 3-2 kaybettiği maçta takımının golünü atan İrfan Can Kahveci, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

YUSUF VE İRFAN'IN RAKİPLERİ BİRAGHİ VE JUTGLA

Fransa temsilcisi Lille'in Aston Villa'ya karşı normal süresini 2-1 üstün tamamladığı maçta takımının ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı da adaylar arasında yer aldı.

Fiorentina'dan Cristiano Biraghi ile Club Brugge'dan Ferran Jutgla, İrfan Can ve Yusuf ile birlikte aynı kategoride aday gösterilen diğer isimler oldu.

İşte o gol: