İstanbulspor ile Konyaspor yenişemedi

14 Ocak 2024 15:23 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:25

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Zorlu mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 7 yaptı ve son sırada kaldı. Konyaspor ise 19 puanla 18. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Guilherme'nin sağdan arka direğe etkili ortasına altıpasın solunda yükselen Metehan Mert'in kafa vuruşunda yerden seken top üstten auta gitti.

26. dakikada Vefa Temel'in rakip yarı sahanın ortalarından çok sert şutunda top iki direğin birleştiği noktaya çarparak oyun alanına döndü.

33. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Ethemi'nin altıpasta yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla kornere çeldi.

43. dakikada Ethemi'nin ceza sahası dış sağ çaprazdan içeri çekerek sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kalecinin de müdahale ettiği top yan direğin içine çarparak diğer direğin yanında dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

59. dakikada Ndao'nun derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Muammer Sarıkaya topu ağlara gönderse de ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

62. dakikada Oğulcan Ülgün'ün hatalı pasında ceza sahasında kaleciye karşı karşıya kalan Ethemi'nin şutunda Deniz Ertaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.