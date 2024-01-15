Jehezkel, Antalyaspor'un başını yaktı! TFF harekete geçti

15 Ocak 2024 13:57 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:02

Trabzonspor'un, Antalyaspor ile oynadığı maçta gol sevincinde İsrail propagandası yapan Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla adli soruşturma başlatmasının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İSRAİLLİ FUTBOLCUDAN KATLİMA DESTEK!

Bordo-mavili takımın 1-0 önde getirdiği maçın 68. dakikasında ev sahibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı paylaşarak İsrail’in Gazze'de yaptığı katliama destek vermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalyaspor - Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

SINIR DIŞI EDİLECEK!

Jehezkel, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalyaspor'un kadro dışı bıraktığı ve sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı İsrailli futbolcunun sınır dışı edilmesine karar verildi. Jehezkel bugün özel bir uçakla ülkeden ayrılacak.

GÖZLER TFF'DE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak gerekenin yapılacağını bildirdi.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI ÇIKABİLİR!

TFF ve kurulları, bu durumu ‘Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda’ maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar gelebilir.