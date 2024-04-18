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18 Nisan 2024 10:26 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:27

Jorge Jesus'un 34 maçlık tarihi serisi sona erdi!

Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Al-Ain, Jorge Jesus'un Al-Hilal'ini 4-2 mağlup etti. Bu yenilgiyle Al-Hilal'in tarihi galibiyet serisi de sonlandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Jorge Jesus&#039;un 34 maçlık tarihi serisi sona erdi!

Asya Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Al-Ain ile Al-Hilal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Ain 4-2 kazanırken Jorge Jesus ve öğrencilerinin tarihi serisi sona erdi.

Al-Ain'e galibiyeti getiren golleri 6, 26 ve 38. dakikalarda Soufiane Rahimi ile 56. dakikada Alejandro Romero kaydetti.

Al-Hilal'in golleri ise 49. dakikada Malcom ve 78. dakikada Salem Al-Dawsari'den geldi.

34 MAÇLIK TARİHİ SERİ SONA ERDİ!

Al-Hilal bu mağlubiyetle rekor galibiyet serisinin sonuna geldi.

Jorge Jesus ve öğrencilerinin 34 maçlık galibiyet serisi Al-Ain karşısında sona erdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Salı günü oynanacak. Al-Hilal'in ev sahipliğinde oynanacak. Turu geçen taraf finale yükselecek.

Jorge Jesus'un 34 maçlık tarihi serisi sona erdi! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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