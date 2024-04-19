Karagümrük'ten TFF'nin 'Ziraat Mühendisi' cezasına tepki!

19 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:31

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Eski Trabzonspor Başkanı ve TFF Başkan adayı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Trendyol Süper Lig standartlarına uygunluğu olan stadyumu bulunmayan Fatih Karagümrük Kulübü'ne TFF tarafından 'Ziraat Mühendisi bulundurmadığı' gerekçesiyle ceza verildi.

KARAGÜMRÜK'TEN TEPKİLİ PAYLAŞIM!

Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu’na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır. Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!" denildi.

BUGÜN CEZA ALMIŞTI

PFDK'dan bugün yapılan açıklamada, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

PFDK ayrıca Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 500 bin TL para cezası vermişti.