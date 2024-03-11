Kartal, Antep'ten eli boş döndü! Maç sonucu: Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş

11 Mart 2024 22:04 - Güncelleme : 11 Mart 2024 22:41

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetimindeki ilk maçında güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu ve düşme hattının üzerine çıkmayı başardı.

Antep'e galibiyeti getiren goller Sorescu ve Draguş'dan geldi. Beşiktaş'ta Cenk Tosun 90. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla üç maç aradan sonra galip gelen Gaziantep FK puanını 31 yaptı ve maç fazlasıyla 15. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 46 puanla 4. sırada kaldı.

KARTAL'A MUSRATİ'DEN KÖTÜ HABER!

Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta yenilen ilk gol öncesi büyük bir hata yapan Al Musrati sakatlanarak oyundan çıktı.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Libyalı orta saha oyuncusu, 54. dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.

11 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız oyuncunun durumu yarın çekilecek MR sonrası netleşecek.

NECİP UYSAL VE MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.

Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, Antep maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecekti

Necip ve Masuaku gördükleri sarı kartla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati'nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga'ya attı. Alvarenga'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok'un sağından ağlara gönderdi: 1-0.

31. dakikada Beşiktaş'ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada konuk ekibin serbest vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Worall'ın vuruşunda top kalenin az üstünden auta çıktı.

63. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahadan gelişen atağından topu ceza sahasına kadar süren Fernandes'in ara pasıyla savunma arkasında buluşan Cenk Tosun'un şutunu kaleci Nita yatarak uzaklaştırdı.

79. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattaki atağından ceza sahasının sağ çaprazında Gradel'in topuk pasıyla topla buluşan Dragus'un vuruşunu kaleci Günok kontrol etti.

85. dakikada ev sahibi farkı 2'ye çıkardı. Takımın sağ kanattan gelişen atağında Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla buluşan Dragus savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı kaleci Günok'un sağından ağlara gönderdi: 2-0.

88. dakikada Gaziantep FK'li Sorescu'nun Semih Kılıçsoy'a müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk Tosun'un penaltı atışını kaleci Nita kurtardı.

90+2. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında, Aboubakar'ın ceza sahasının sağından ilerleyerek çektiği şutta topu kaleci Nita uzanarak kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.