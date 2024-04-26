Kartal'ın derbideki kozu Semih Kılıçsoy olacak!

26 Nisan 2024 13:53 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 13:54

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da oynanacak maçta Fenerbahçe’nin konuğu olacak.

Geçtiğimiz sezon 4-2 galip geldiği Kadıköy deplasmanından yine 3 puanla ayrılarak bu sezon taraftarına ilk kez derbi galibiyeti hediye etmek isteyen siyah-beyazlı takımda gözler Semih Kılıçsoy’a çevrildi.

GENÇ GOLCÜ FENERBAHÇE MAÇINDA SAHADA!

Sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların ligde ve Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynadığı MKE Ankaragücü müsabakalarını kaçıran Semih, Fenerbahçe karşısında sahada olacak.

Süper Lig’de görev aldığı 19 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırıp, 2 de asist yaparak takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon gol yollarında sıkıntı çeken Kartal’ın hücumdaki en önemli silahı.

Türkiye Kupası ile UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de toplamda 10 defa siyah-beyazlı formayı sırtına geçiren ve takımına bu alanlarda 1 golle katkı sağlayan Semih Kılıçsoy’u, Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe ise Fenerbahçe derbisinde ileri uçta görevlendirecek.