Kasımpaşa tek attı üç aldı

27 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 18:13

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Yılport Samsunspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi 3. dakikada Aytaç Kara'nın kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 49 yaparak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.

AYTAÇ KARA GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ

31 yaşındaki Aytaç Kara, Samsunspor'a karşı attığı golle Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig’de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi.

Bu sezon gol krallığı listesinde Aytaç Kara’nın ardından en çok gol atan Türk futbolcular arasında 12 golle Kerem Aktürkoğlu, 11 golle İrfan Can Kahveci, 10 golle de Semih Kılıçsoy yer alıyor.

Aytaç Kara’nın, lacivert-beyazlı formayla ligde 4 de asisti bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan Da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda Da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, Holse'nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Taylan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını erdi. Da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.