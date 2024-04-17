Kenan Yıldız imzayı atıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

17 Nisan 2024 16:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:12

Fatih Terim'den İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri

Fatih Terim'den İtalyan basınına Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız sözleri

Madison Beer'ın futbolcu Kenan Yıldız ile birlikte olduğu iddia edildi

Madison Beer'ın futbolcu Kenan Yıldız ile birlikte olduğu iddia edildi

Bu sezon Juventus ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, yoluna İtalyan devinde devam etme kararı aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan ekibi, Avrupa devlerinin radarında olan Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Milli futbolcu, Juve ile 2028 yılna kadar yeni sözleşme imzalayacak. Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

MAAŞ BELLİ OLDU

Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle birlikte alacağı maaş da ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus'tan yıllık 1 milyon Euro + bonus kazanacak.

32 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

Bu sezon İtalyan ekibiyle toplamda 32 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Genç yıldızın A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alması bekleniyor.