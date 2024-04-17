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17 Nisan 2024 16:10 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 16:12

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Genç yıldızın yeni maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Bu sezon Juventus ve milli takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, yoluna İtalyan devinde devam etme kararı aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan ekibi, Avrupa devlerinin radarında olan Kenan Yıldız ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

Milli futbolcu, Juve ile 2028 yılna kadar yeni sözleşme imzalayacak. Torino ekibinin Kenan Yıldız'la ilgili resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Sözleşme detayları ortaya çıktı - 1. Resim

MAAŞ BELLİ OLDU

Kenan Yıldız'ın yeni sözleşmesiyle birlikte alacağı maaş da ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Juventus'tan yıllık 1 milyon Euro + bonus kazanacak.

32 MAÇTA 5 GOL-1 ASİST

Bu sezon İtalyan ekibiyle toplamda 32 maça çıkan Kenan Yıldız, 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

Genç yıldızın A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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