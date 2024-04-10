Kerem Aktürkoğlu'ndan "Bizi kandırdılar" sözlerine cevap!

10 Nisan 2024 11:09 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 11:11

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

Fenerbahçe'den, Galatasaray'a çifte kıyak! Kupayı vermişti, bir de final hediye etti

2023 Turkcell Süper Kupa maçında Mauro Icardi'nin attığı golün ardından 2. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe U19 takımının kaptanı Emirhan Arkutcu'nun Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı öne sürülen diyalog gündem olmuştu.

Emirhan Arkutcu, Kerem Aktürkoğlu ile maç öncesi topu taca atma konusunda anlaştıklarını iddia etmiş ve "Bizi kandırdılar" demişti.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN "BİZİ KANDIRDILAR" SÖZLERİNE CEVAP

Kerem Aktürkoğlu, Emirhan Arkutcu'nun sözlerine cevap verdi.

Milliyet'e konuşan milli futbolcu, söz konusu diyaloğu yalanlarken, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'Hoş geldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmanıza gerek yok' ifadelerini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu." ifadelerini kullandı.