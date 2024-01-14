Kerem Aktürkoğlu'nun Zorbay Küçük'e ne dediği ortaya çıktı: "Bilerek yapıyorsun!"

14 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 10:32

Sivas’ta hem iki puan bırakan hem de kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu’nu kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Kariyerinde ilk defa kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu’nun hakem Zorbay Küçük’e isyan ederek söyledikleri hem gündem hem de merak konusu olmuştu.

İkinci sarı karttan oyundan atılırken, soyunma odasına gitmemekte direnen ve Okan Buruk’un bile sakinleştirmekte zorlandığı Kerem’in, hakem Zorbay Küçük’e ne dediği ortaya çıktı.

"SEN BİLEREK YAPIYORSUN"

Pozisyonda topa müdahale ettiğini iddia eden Kerem, çıkan kırmızı kartın ardından adeta çılgına dönerken hakem Zorbay Küçük’e “Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun? Bak yüzüne söylüyorum. Sen bilerek yapıyorsun! Al topu, devam et!” dediği ifade edildi.

KAYSERİ MAÇINDA YOK

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Kerem, Galatasaray’ın Kayserispor ile evinde oynayacağı maçta forma giyemeyecek.