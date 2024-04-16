Kim Min Jae sürprizi! Geri dönüyor

16 Nisan 2024 16:06 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 16:08

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibiyle şampiyonluk yaşadıktan sonra bu sezon başında 50 milyon Euro bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Bayern'de forma şansı bulmakta zorlanan başarılı savunmacının geleceğine dair bomba bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLİ'DEN KİM HAREKATI

İtalyan basınından Il Mattino'nın haberine göre; Napoli, başarılı savunma oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak.

YÜKSEK MAAŞI SORUN

Napoli transferin mümkün olabileceğini düşünürken kiralık olarak oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Transferin önündeki tek engelin Kim Min-Jae'nin 8,5 milyon Euro'luk maaşı olduğu da ifade edildi.

29 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST

Bu sezon Alman deviyle 29 maça çıkan Kim Min-Jae 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Güney Koreli yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.