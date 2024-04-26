Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Kocaelispor-Bandırmaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu
26 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:36

Kocaelispor-Bandırmaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Kocaelispor maçında hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kocaelispor-Bandırmaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.

Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak.

KOCAELİSPOR-BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...