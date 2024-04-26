26 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:36
Kocaelispor-Bandırmaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak Bandırmaspor-Kocaelispor maçında hakem Alpaslan Şen düdük çalacak.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.
Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak.
KOCAELİSPOR-BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı