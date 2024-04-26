Kocaelispor-Bandırmaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu

26 Nisan 2024 17:35 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 17:36

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'un deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.

Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak.

KOCAELİSPOR-BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.