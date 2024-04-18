Kulüpler Birliği toplantısına Hasan Arat damga vurdu

18 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 10:48

Kulüpler Birliği Vakfı geçtiğimiz gün yapılan toplantıda TFF seçimlerine dair önemli kararlar aldı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın bu toplantıda gündeme getirdiği konuların ve çözümlerin geniş destek bulduğu iddia edildi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ HASAN ARAT İKNA ETTİ!

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Arat'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminin 18 Temmuz'da değil, haziran ayının ilk haftasında olması gerektiğini nedenleriyle anlatıp bu yönde çalışması adına Kulüpler Birliği'ni ikna ettiği ifade edildi.

Ayrıca seçimin çok adaylı şekilde yapılmasının teşvik edilmesi görüşünün de destekçi bulduğu belirtildi.

'BÜYÜKEKŞİ ADAY OLMASIN' FİKRİNİN ÖNCÜSÜ OLDU

Haber detayında, Hasan Arat'ın dile getirdiği TFF kurullarının seçimle gelmesi yönündeki görüşün de yararlı bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Arat'ın Büyükekşi'nin yeniden aday olmaması fikrinin de öncüsü olduğu ifade edildi.