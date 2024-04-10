Kulüpler Birliği'nde seçim anlaşmazlığı! İşte imza vermeyen 9 kulüp...

10 Nisan 2024 14:40 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 14:42

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, TFF'deki seçim gündemini değerlendirirken çarpıcı bilgiler de verdi.

İşte o yazı:

"TFF seçimleri "Erkene alınsın" diye delege ve kulüpler noter huzurunda bir kampanya başlatıldı. Hedef, 130 imza toplayarak seçimli kongreyi bir ay sonra yapmak.

9 SÜPER LİG EKİBİ TEMMUZ İÇİN İMZAYI KABUL ETMEDİ

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Kayserispor ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor. Bu dokuz kulüp "Zaten seçim kararı alındı" diyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun da seçimlerin erkene alınmasından yana... Pendik'in tavrı belli değil.

Şu ana kadar 130 imzaya ulaşılamadı. Zaten bu imzaları toplamakla da iş bitmiyor. Kongrede seçim kararı için de ayrı bir oylama olacak. Tabi bir de alt ligler var. Onları hesaba katmıyorlar...

WHATSAPP YAZIŞMALARI SIZDIRILDI!

Kulüpler Birliği'nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor.. Whatsapp grubuna Mecnun Otyakmaz, "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" diye mesaj atıyor. Ve bu satırlar dışarıya sızıyor.

Varın siz düşünün birliği... Çok sayıda adayın adı geçmeye başladı. Yakında rakam 10'u bile bulur. İçlerinde değerli isimler var... Beklemek lazım, daha erken... Dünyada ve özellikle de futbolda huzurun ve bereketin olduğu bir bayram dilerim."