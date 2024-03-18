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18 Mart 2024 22:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:30

Lazio yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

İtalya Serie A devi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Karabük'ü de çalıştıran Igor Tudor'un getirildiğini duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Lazio yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu

İtalyan ekibi Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.

İtalyan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tudor'un kente geldiğini bildirdi. Mavi-beyazlılarda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrılmıştı.

Igor Tudor, Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Karabükspor'un başına geçmiş daha sonra Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

Lazio, 29 haftası geride kalan İtalya Serie A'da 43 puan toplayarak 9. basamakta yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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