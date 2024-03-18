18 Mart 2024 22:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 22:30
Lazio yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu
İtalya Serie A devi Lazio, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Karabük'ü de çalıştıran Igor Tudor'un getirildiğini duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İtalyan ekibi Lazio'nun yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu.
İtalyan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tudor'un kente geldiğini bildirdi. Mavi-beyazlılarda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Maurizio Sarri ile yollar ayrılmıştı.
Igor Tudor, Türkiye'de 2016-2017 sezonunda Karabükspor'un başına geçmiş daha sonra Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Lazio, 29 haftası geride kalan İtalya Serie A'da 43 puan toplayarak 9. basamakta yer alıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı