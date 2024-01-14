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14 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:06

Leo Dubois sürprizi! Geri dönüyor

Kadro planlaması doğrultusunda sezon başında Rams Başakşehir'e kiralanan Fransız sağ bek Leo Dubois, devre arasında Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Leo Dubois sürprizi! Geri dönüyor
Galatasaray, Başakşehir, Leo Dubois

Ligin ilk devresini lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transferde çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray, sezon başında kadrosunda düşünmediği ve Başakşehir'e kiraladığı Leo Dubois'i yeniden takımda görmek istiyor.

DURSUN ÖZBEK: "VERİLMİŞ BİR KARAR YOK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncu ile ilgili sorunun ardından, "Leo Dubois, Başakşehir'in oyuncusu. Şu anda Başakşehirli arkadaşlarla görüşüp, bir çözüm bulabilir miyiz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok." cevabını vermişti.

16 MAÇTA 1 GOL-3 ASİST

Galatasaray'dan sezon başında Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen Leo Dubois'in sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Başakşehir'de bu sezon 16 maça çıkan Dubois, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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