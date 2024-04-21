Lider Galatasaray, Pendikspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

21 Nisan 2024 12:35 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:36

Trendyol Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk ve kümede kalma yarışında heyecan her geçen hafta artıyor.

Lider Galatasaray, bugün taraftarı önünde Pendikspor'u konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Pendikspor: Erdem, Gökcan, Alpaslan, Murat Akça, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Halil A., Umut, Nayir, Thiam.

GALATASARAY - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’de haftanın önemli maçlarından olan Galatasaray-Pendikspor karşılaşması 21 Nisan Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VAR HAKEMİ İTALYAN PATERNA

Galatasaray-Pendikspor maçının VAR hakemi Daniele Paterna oldu. Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.

REKOR TEKRARLANABİLİR

Galatasaray, Pendikspor mağlup etmesi durumunda Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 13 maçını kazandı. Galatasaray, yarın sahadan galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça çıkartacak.

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında üst üste 14 maç kazanarak Beşiktaş'a ait olan rekoru kırmıştı.

ASLAN EVİNDE TÜM MAÇLARINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Pendikspor maçı öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

MUSLERA KENDİ REKORUNU KIRABİLİR

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçıyla egale etti.

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16’sında kalesini gole kapatmıştı. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.