Lider Galatasaray rekor için Adana'da! İlk 11'ler belli oldu

26 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 22:05

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasının açılış mücadelesinde Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı ağırlayacağı kritik haftada puan kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar kazanarak farkı 7'ye yükseltmek ve ezeli rakibinin üstünde ekstra baskı oluşturmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Shahruddin, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Barasi, Yusuf, Mendoza, Balotelli.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı.

2' Sağ kanatta topla buluşan Mendoza, topu soluna çekere kaleye vurdu. Kaleci Muslera topu kornere çeldi.

11' Sakatlanan Semih Güler'in yerine Jovan Manev oyuna girdi.

12' Kerem Demirbay'ın şutu direkten geri döndü.

17' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vurdu. Kaleci topu çelmeyi başardı.

20' Adana Demirspor'da Stiven Mendoza, sağ taç çizgisinde hızla rakip ceza sahasına girmek istedi. Ziyech kademeye girdi ve tehlikeyi uzakalştırdı.

23' Barış Alper'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Shahrudin Mahammadaliyev ayağının ucuyla çıkardı.

32' Torreira'nın pasında Barış Alper çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı. Top kaleci Shahrudin Mahammadaliyev'de kaldı.

37' Hakim Ziyech'in ortasında Icardi'den önce kaleci Shahrudin Mahammadaliyev topu kurtardı ve oyunu hemen başlattı. Yusuf Barasi'nin savunma arkasına gönderdiği topu ise Muslera, gelişi güzel uzaklaştırdı. Bu topta ise Barış Alper savunma arkasına sarkıp topu ceza sahasına çevirdi ama top kalecide kaldı.

40' Adana Demirspor'da idari menajer Gökhan Göktürk, itirazları sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı 0-0 berabere bitti.

46' İkinci yarı başladı.

50' Adana Demirspor gole çok yaklaştı. Mendoza soldan ceza sahasına hızla girdi. Karşı karşıya yaptığı vuruş Muslera'dan döndü. Dönen topu Balotelli tamamlamak istedi ama bu şut yandan auta gitti.

53' Hakim Ziyech ceza sahasından attığı golle skoru 1-0 getirdi.

63' Galatasaray, Kerem Demirbay ile 2-0 öne geçti.

73' Kerem Aktürkoğlu soldan son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi. Mertens topu boş ağlara gönderse de hakem Kerem'in topu dışardan çevirdiğini işaret etti ve golü geçersiz saydı.

75' Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan çok iyi vurdu. Top uzak direğin az farkla üstünden dışarı gitti.

82' Barış Alper Yılmaz, Torreira ve Kaan Ayhan yerine Tete, Berkan Kutlu ve Serge Aurier oyuna dahil oldu. 90' Maura Icardi attığı golle skoru 3'e çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşması Yeni Adana Stadyumu’nda 26 Nisan Cuma günü saat 20:00’da başlayacak.

Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KAZANIRSA KENDİ REKORUNU KIRACAK!

Geçtiğimiz sezon ligde üst üste 14 maçını kazanarak Süper Lig'deki en uzun galibiyet serisine imza atan Galatasaray, bu sezon da 14 maçlık galibiyet serisi yaptı.

Cimbom bu akşam Adana deplasmanında zaferle ayrılırsa 15 galibiyet ile kendi rekorunu kıracak.

GALATASARAY'DA 7 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada Rams Park'ta oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek

40. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

ADANA DEMİRSPOR EVİNDE ÜSTÜN

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.