Lincoln Henrique'ye Süper Lig'den sürpriz talip

14 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:15

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray'ın iki puan önünde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular konusunda da hareketlilik yaşanıyor.

LİNCOLN'E SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya karşı oynanan maçta sakatlanan Lincoln Henrique, uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Lincoln'e Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir takip çıktı.

ANKARAGÜCÜ DEVREDE

Sports Digitale'in haberine göre; Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Lincoln Henrique için resmi transfer teklifi yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun transferin bitirilmesi yönünde yönetime rapor verdiği ifade edildi.

10 AY SONRA KADROYA DÖNDÜ

Lincoln Henrique, geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Tedavi sürecini atlatarak devre arasında lisansı tekrar çıkarılan Brezilyalı futbolcu, 10 ay sonra ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

3.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Lincoln Henrique, Temmuz 2022'de Portekiz temsilcisi Santa Clara'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

25 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile toplam 35 maçta süre aldı. 2 kez rakip fileleri havalandıran Lincoln, 8 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.