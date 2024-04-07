Liverpool'a zirve yarışında Manchester United darbesi!

07 Nisan 2024 19:35 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:36

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele 2-2'lik eşitlikle sonlandı.

Karşılaşmada Liverpool, 23. dakikada Luis Diaz'ın golüyle öne geçti. Mücadelenin ilk yarısında Manchester United isabetli şut atamadığı maçta soyunma odasına Liverpool 1-0 önde girdi.

MANCHESTER UNITED GERİ DÖNDÜ!

İkinci yarının nefes kestiği mücadelede Manchester United 50. dakikada Bruno Fernandes ve 67. dakikada Kobbie Mainoo ile öne geçti.

84. dakikada ise Mohamed Salah penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.

LIVERPOOL LİDERLİK FIRSATINI KAÇIRDI

Maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak olan Liverpool bu sonuçla Arsenal ile puanları eşitledi. Arsenal averajla Premier Lig'de liderliğini sürdürdü.