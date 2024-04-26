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26 Nisan 2024 08:37 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 08:38

Manchester City, Brighton'ı farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Brighton Hove Albion'ı deplasmanda 4 golle geçerek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız döndü.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Manchester City, Brighton&#039;ı farklı geçti

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Brighton'a konuk oldu.

Manchester City, 17. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Philip Foden, 26. ve 34. dakikalardaki golleriyle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı da 3-0 sona erdi. Maçın 62. dakikasında Julian Alvarez, farkı dörde çıkardı ve maç da 4-0 sona erdi.

CİTY BİR MAÇ EKSİKLE 2. SIRADA

Ligde son 4 hafta öncesinde şampiyonluk yolunda Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester City 76 puan, Liverpool ise 74 puanda bulunuyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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