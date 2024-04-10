Manchester United'dan Altay Bayındırlı Ramazan Bayramı paylaşımı

10 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:44

Son dakika! Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu belli oldu

Son dakika! Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı kadrosu belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için videolu bir mesaj paylaştı.

Milli kaleci Altay Bayındır yer aldığı paylaşımda herkesin Ramazan Bayramı kutlandı. Manchester United'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Altay, İngiliz devinde bu sezon FA Cup'ta 1 maçta forma giyebildi.