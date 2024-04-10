10 Nisan 2024 16:43 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:44
Manchester United'dan Altay Bayındırlı Ramazan Bayramı paylaşımı
İngiliz devi Manchester United, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Videoda milli kalecimiz Altay Bayındır yer aldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı için videolu bir mesaj paylaştı.
Milli kaleci Altay Bayındır yer aldığı paylaşımda herkesin Ramazan Bayramı kutlandı. Manchester United'ın bu paylaşımı büyük beğeni topladı.
5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Altay Bayındır, sezon başında Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.
Altay, İngiliz devinde bu sezon FA Cup'ta 1 maçta forma giyebildi.
Kaynak: TGRT Haber